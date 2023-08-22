الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إلهام شاهين: مهرجان الدراما ولد عملاقا وتشرفت بتكريمي في دورته الأولى

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تكريمها في الدورة الأولى من مهرجان الدراما هو تشريف لها لأن هذا المهرجان ولد عملاقًا وجود اسم الفنان يحيى الفخراني على أي حدث فني فهو عنوان للقيمة والاحترام، مشيرة إلى أن النقابة المهن التمثيلية هي التي تنظمه أعضائها النشطين وبرئيس النقابة فالجميع قدم مجهودًا رائعًا في أول دورة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن هذا العام تشارك كعضو لجنة تحكيم باقة مميزة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، والمخرج جمال عبدالحميد، والناقد طارق الشناوي، والمؤلف عبدالرحيم كمال. 

جوائز المهرجان لكل الأعمال الي عرضت طوال العام

وأشارت أن المهرجان كان يعطي جوائز عن أعمال رمضان، ولكن هذا العام، الجوائز لكل الأعمال التي عرضت طوال العام فكان مطلوب متابعة جميع الأعمال وعمل رصد لها، معبرة عن سعادتها بالفكرة لأنها تريد ألا يكون لدينا موسم واحد وهو رمضان لأنه يكون هناك أعمال مهمة وتعرض خارج السباق الرمضاني ولا تأخذ حظها من الدعاية.

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