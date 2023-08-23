جمال شقرة يكشف أبرز أدوار سعد زغلول الوطنية ومعنى مقولة "مفيش فايدة"

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، إن سعد زغلول، رمز من رموز الحركة الوطنية ولد عام 1858- يوجد خلاف على تاريخ مولده- وقبل ولادته بـ 24 عامًا وقعت مصر في قبضة الاستعمار البريطاني وظهر مصطفى كامل وأدى دوره في مواجهة الاستعمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc، أنه بعد ذلك ظهر محمد فريد والحياة الحزبية وهذا هو المناخ الذي تعلم فيه سعد زغلول وبدأ يتولى دوره في قيادة الحركة الوطنية.

وتابع، أن سعد زغلول برز دوره مع الحرب العالمية الأولى 1914 عندما أعلنت الحماية البريطانية على مصر، وكون وفد وقتها وذهب به لمقابلة المعتمد البريطاني، للحصول على استقلال مصر.

وأشار إلى أن الشعب لجأ لعمل توكيلات لسعد زغلول، والذي استمر دفاعه بعد إعلان دستور 23 وتولي مجلس النواب وتولى ناظر حقانية وناظر معارف والأهم دوره في ثورة 1919 والشعب اختاره زعيما وبدأت الهتافات تنادي باسمه.

مقولة مفيش فايدة

وعن مقولة مفيش فايدة، قال إن الأقرب والأهم في التاريخ أنه فقد الثقة في الإنجليز والمفاوضات المصرية البريطانية والمناخ السياسي الذي عاش فيه من مضايقة القصر والإنجليز هو الأقرب، وممكن يستخدمها خصومه في الإشارة إلى أنه كان يائسًا، ولكنه ظل في نضاله حتى وفاته عام 1927.