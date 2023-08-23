محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

عندما شرعت في كتابة سلسلة مقالات " محافظون وتجارب " لم تكن تتوافر لدي كل المعلومات التي تمكننىي من الإقتراب من تجارب محافظين انتهت تجربتهم منذ زمن .

وقبل الشروع في الكتابة كان البحث عن مصادر للمعلومات لتمكننى من معرفة تجارب المحافظين السابقين ، بسلبياتها وايجابياتها ، وتعددت المصادر بالفعل ، ما بين معايشات خاصة كنت خلالها قريباً من تجارب عدد من المحافظين من خلال عملي الصحفي ، إلى جانب الرجوع للأرشيف الصحفي و مصادر جمع المعلومات التي تتوافر الأن على مواقع البحث الإلكترونية ، و تبقي الشهادات الحية لمواطني المحافظات ممن عايشوا تجارب محافظيهم والتي وفرت ليس فقط المعلومات التي يمكن أن أعتمد عليها في الكتابة عن تجربة أي محافظ سابق - وهى تُعد شهادة أمام الله يجب ألا تتصف إلا بالصدق والتجرد من أي أهواء خاصة - وكانت المفاجات في شهادات عدد من الزملاء والأصدقاءعن محافظينهم السابقين. فبعض الشهادات عادت بالذاكرة إلى الوراء لأكثر من 50 عاماً كتجربة السيد وجيه أباظة في البحيرة ، وبعضها ذكرت تجارب سلبية كتجربة المحافظ الإخواني محمد عثمان إسماعيل في اسيوط والتي إنتهت قبل 40 عاماً تقريباً ، وغيرهم من التجارب المهمة لمحافظين من أصحاب التجارب الرائدة .

أما بطل مقالة اليوم فهو اللواء فخر الدين خالد محافظ بورسعيد والدقهلية الأسبق ، والذي ترك منصبة قبل 24 عاماً تقريباً ، ورحل عن دنيانا قبل 14 عاماً ، ومايزال يتذكره أهالي محافظة الدقهلية بكل خير ، بما فعل وما قدم وترك لهم من واقع يعيشونة .

اللواء فخر الدين خالد إبن مدينة المنصورة تقلد العديد من المناصب أهمها رئاسة أكاديمية الشرطة ومحافظاً لبورسعيد ، واختتم مسيرته بتولي منصب محافظ الدقهلية لفترة لا تُعد طويلة ولكنها الأكثر تاثيراً على حياة أهالي محافظة الدقهلية وخاصة مدينة المنصورة .

فلنا أن نتخيل أنه خلال الفترة من يناير 2006 وحتى أكتوبر 2009 فقط إستطاع اللواء فخر الدين خالد أن يرسم البسمة على وجه عروس الدلتا "مدينة المنصورة" ، بعد أن تزينت بالأشجار ، وتعطرت بالورود ، و نظمت شوارعها وحلت مشاكلها ، وأعاد لها بريقها .

ففى عهده فقط تلاشت مشكلة القمامة ( عادت الأن اسوأ مما كان )

فلم يترك اللواء فخر الدين خالد أرضا فضاء الإ وحولها إلى حديقة أو أعاد زراعتها بالأشجار ، فكانت حديقة " عروس النيل" التي تحولت من خرابة ونادي مهمل و مهجور لعشرات السنين حتى أصبح فخراً للمدينة و متنزهاً لأهلها .

أيضا حقق نقلة في حالة نادى جزيرة الورد الذي كان موقعه عبارة عن مستنقعات من المياة الراكدة العفنه ، فقام بردمها وحولها الى حديقة جزيرة الورد أحد أهم معالم المنصورة الأن ، ومعها كانت المشاية أجمل مناطق المنصورة واغلاها سعراً ،وبالقرب منها أنشأ أيضا حديقة " صباح الخير يا مصر " .

بأختصار لم يترك إبن المنصورة البار مكاناً مهملا الإ وحوله لحديقة ، فهو أول من قام بنقل وتفريغ مواقف المنصوره وإخراجها خارج المدينة والقضاء على المواقف العشوائية ، فغير شكل ووضع شارع السويس الذي كان يعج بالفوضى والعشوائية فأصبح من أجمل شوارع المنصورة وأوسعها .

وكان لكورنيش المنصورة النصيب الأكبر من الإهتمام حتى حقق له السيوله المرورية ( عاد الأن لسيرته الأولى ) وحول شارع الجمهورية لإتجاه مروري واحد وأنشأ عدد من المطالع والمنازل على الطريق

ولم ينسى إبن المنصورة ومحافظها رمز من رموز محافظة الدقهلية وهي سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" فأنشاء ميدان يحمل إسمها وأقام تمثالاً لتخليدها أصبح الأن مزاراً مهما للمصرين و العرب من عشاق فن أم كلثوم

وسيذكر التاريخ أن اللواء فخر الدين خالد هو أول من وضع التخطيط الدائم لمنطقة الإستاد ، إلى جانب حلمه بإنشاء متحف قومي لمدينة لمحافظة الدقهلية ، وخصص لذلك مساحة 60 فداناً كانت عبارة عن خرابة ، حَلِم "خالد "أن تصبح حديقة دولية يتباهى بها أهالى الدقهلية ولكن الحلم تلاشى بعد تركه لمنصبه .

أما مدن الدقهلية فقد صب اللواء فخر الدين خالد في إحياء شبكات المرافق فكانت أهم مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب في عهده والتي كانت تشرف عليها وزارة الاسكان .

يتبقى التأكيد أن البساطة والتواضع ، هما سرا نجاح اللواء فخر الدين خالد وقربه من الناس وحبهم له ، هذه البساطة دعته لأن يغير من تقاليد معتادة لإستقبال الوزاء وكبار الشخصيات في المحافظات ، وبدلاً من إقامة مأدب الغداء في الفنادق والنوادى الكبرى ، كان يصر هو على إستقبال ضيوفه في منزله ليقدم لهم الطعام كأي بيت مصري عادي ، من طيور البط والحمام والفراخ الى جانب المحاشي والفطير المشلتت ، وهو ما كنت شاهداً عليه في إحدى الزيارات بصحبة وزير الاسكان الأسبق لمحافظة الدقهلية وكان الأستقبال حافلاً ... رحم الله فخر المنصورة اللواء فخر الدين خالد.