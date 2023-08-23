الخارجية الفرنسية: ندعم جهود «إيكواس» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

أعلنت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا لنظيرها النيجيري، اليوم الاربعاء، دعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق قناة العربية الإخبارية.

وخلال الاسبوعين الماضيين، وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى النيجر، لإجراء محادثات مع قادة الانقلاب.

حل نهائي للوضع في النيجر

وقال مكتبه إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الكتلة، حث الممثلين على القيام بكل ما يلزم لضمان حل نهائي وودي للوضع في النيجر.

وقال المجلس العسكري الذي تم تنصيبه حديثا في النيجر، إنه سيرد فورا على أي "اعتداء أو محاولة عدوان" ضده من جانب دول غرب أفريقيا وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام.

ويبدو أن الاتحاد الأفريقي ترك المجال مفتوحا للتدخل العسكري من قبل كتلة سياسية من غرب أفريقيا لاستعادة الديمقراطية في النيجر، حيث قالت الإذاعة الرسمية الجزائرية إنها رفضت طلبا فرنسيا بالتحليق فوق مجالها الجوي للقيام بعملية عسكرية.

لكن هيئة الدفاع المشتركة الفرنسية نفت أن تكون فرنسا قد تقدمت بأي طلب للجزائر لاستخدام مجالها الجوي في عملية عسكرية في النيجر.

وفي حين أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا يعارض "بقوة" أي عمل عسكري من دول خارج القارة، فقد قدم وجهة نظر أكثر غموضا بشأن أي تدخل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى الصومال. النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لاستعادة الديمقراطية.