ضغوط دبلوماسية أم تهديد.. ماذا يحمل تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي؟

بعد نحو شهر من الانقلاب الذي شهدته النيجر، فرضت مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس، المزيد من العقوبات بتعليق عضوية جمهورية النيجر في الكتلة الأفريقية إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو، لتسعى الكتلة الإفريقية بضغوط دبلوماسية على النيجر لاستعادة النظام الحاكم من خلال تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي، وبعض العقوبات الأخرى، ما حول البيان الغامض لما يشبه تهديد غير مباشر.

كما حذر الاتحاد الأفريقي أعضائه من تجنب أي إجراء قد يضفي الشرعية على المجلس العسكري.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان له، إن قرار تعليق عضوية النيجر اتخذه مجلس السلام والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه الأخير الذي ناقش الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

مجال مفتوح للعمل العسكري وتهديدات إفريقية للنيجر

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية النيجر في الكتلة والبيان المصاحب للقرار، يترك المجال مفتوحا للتدخل العسكري من قبل كتلة سياسية من غرب أفريقيا لاستعادة الديمقراطية في النيجر.

وتابعت، أن البوابة الوحيدة المتاحة لهذا التدخل كانت الجزائر التي رفضت بشكل قاطع الطلبات الفرنسية والإفريقية لفتح مجالها الجوي لتنفيذ أي عمليات عسكرية، إلا أن فرنسا عادت ونفت التقدم بهذا الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق عضوية النيجر في التكتل الإفريقي لن يكون له أي آثار ملموسة على الأزمة، ولكن بيان الكلتة كان غامضًا بعض الشئ، ففي حين عارض بقوة أي عمل عسكري من دول خارج القارة، فقد قدم وجهة نظر أكثر غموضا بشأن أي تدخل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى الصومال تمهيدًا لدخولها النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لاستعادة الديمقراطية، وهو ما يعني تهديد مباشر من الكتلة للنيجر.

وقالت إنها لاحظت موقف إيكواس، وقالت إنها ستطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة التداعيات.

وتابعت أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب اجتماع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وتعكس موقفا أكثر دقة بشأن التدخل المحتمل للإيكواس مما كان متوقعا من البيانات السابقة للاتحاد الأفريقي. وكانت التقارير التي صدرت عشية الاجتماع، بما في ذلك وسائل الإعلام الفرنسية، قد أثارت احتمال أن يعارض الاتحاد الأفريقي بشكل واضح أي تدخل عسكري، بما في ذلك من جانب إيكواس.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر عن جميع أنشطتها بعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو، وكرر دعوات قادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم والعودة إلى ثكناتهم. كما دعا الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.

ويأتي اجتماع الاتحاد الأفريقي بعد يوم من رفض إيكواس جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات اقترحه رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني للعودة إلى الحكم المدني. وجاء إعلانه بعد زيارة قام بها وفد من إيكواس إلى النيجر في خطوة دبلوماسية أخيرة.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض إيكواس للشؤون السياسية والأمنية، يوم الاثنين، إن "المرحلة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات غير مقبولة، نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن."

واتهم تشياني، إيكواس بالتحضير لمهاجمة النيجر بالتعاون مع جيش أجنبي، دون أن يذكر اسم الدولة. وقال: "إذا وقع هجوم ضدنا، فلن يكون الأمر بمثابة نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض".