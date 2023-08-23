الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" أزمة النيجر تنذر بأزمات أمنية واقتصادية فى دول المغرب

النيجر
النيجر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان “أزمة النيجر تنذر بأزمات أمنية واقتصادية في الدول المغاربية”، حيث ذكر أن الضعف الأمني في النيجر سبب زيادة الأنشطة الإرهابية بالمنطقة المحيطة بها. 

وقال التقرير: "مع بقاء ورقة التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس لحل الأزمة في النيجر؛ ضمن العديد من السيناريوهات المفتوحة، تتصاعد مخاوف دول المغرب العربي من تأثير الأزمة وانعكاسها على الأوضاع الأمنية". 

وأضاف: "وتخشى الدول المغاربية وشركاتها الأوروبية من موجة هجرة جديدة تتضاعف من خلالها الأرقام المسجلة؛ إذ تقدر وزارة التنمية والتعاون الألمانية عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون النيجر نحو أوروبا عبر الدول المغاربية سنويًا بنحو 150 ألف شخص، إضافة إلى إحصاءات نشرها المركز الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، أظهرت أن عدم الاستقرار أدى إلى نزوح قسري للآلاف من النيجر؛ باتجاه دول المغرب العربي أملًا في الهجرة إلى أوروبا".

 وتابع: "أما الطامة الكبرى التي تثير قلق جيران النيجر من دول المغرب العربي، هى الإرهاب، فبعد 10 سنوات على إطلاق فرنسا لعملية بارخان العسكرية لمكافحة الجماعات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وصولا إلى موريتانيا وتشاد لا تزال تواجه مزيدًا من التحديات الأمنية نتيجة تنامي أنشطة تلك الجماعات، وتحولت المنطقة إلى مركز عالمي للإرهاب بعد مبايعة عناصر إرهابية إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".

النيجر الدول المغاربية التدخل العسكري الإيكواس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

صلاح حجازى: موجة ارتفاع أسعار البصل فى مصر ستنتهى بعد 3 أشهر

تقرير: رئيس الرجاء يحاول إقناع "وردة" بالاستمرار مع الفريق

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

رئيس وزراء الهند: العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسًا للتعاون والشراكة

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)