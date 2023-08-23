نائب رئيس «مستقبل وطن»: دعمنا للرئيس السيسى جاء عن قناعة وإجماع

قال النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعلن عن دعمه وتأييده المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إجراء الكثير من المقابلات والدراسات والإحصاءات الدقيقة.

دعم الرئيس في الانتخابات

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحزب تناول فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم بالبحث والتدقيق، كما تم التطرق إلى البرامج الإصلاحية الشاملة التي تبناها الرئيس خلال الأعوام الماضية، كما تمت دراسة ملف الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا وكيفة استعادة مصر مكانتها في المرحلة السابقة، أي أنه تمت دراسة كل ماحدث في مصر خلال السنوات التي تولى فيها الرئيس السيسي الحكم، لينتهي إلى قناعة وإجماع على ضرورة دعم الرئيس في الانتخابات المقبلة.

مظاهر التنمية في مصر

وأضاف أن ماحدث في مصر من مظاهر تنمية طوال السنوات الماضية كانت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرئيس السيسي الذي علم كل العلم أن التطوير الشامل خير طريق للوصول إلى الجمهورية الجديدة، كما اهتم الرئيس كثيرًا ببناء الإنساء وتقديم الخدمات المختلفة له، وبناء على هذا الجهد المبذول أعلن الحزب التأييد الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.