حملات مكبرة لضبط مخالفات توصيل المياه فى مدينة دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، استمرار أعمال الرصد واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة بالمدينة والتصدي بكل حزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتعدى على مرفق مياه الشرب بالمدينة قامت لجنة الخلسة بشن حملة مكبرة بمنطقة الساحل والشاليهات بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأسفرت تلك الحملة عن فصل 33 وصلة خلسة وضبط 3 مواتير رفع و4 عدادات مياه معطلة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحصيل الفورى للغرامات طبقًا للقواعد ومعدلات الاستهلاك وإيقاف التعامل.

وفى سياق متصل تم تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.

وأكد المهندس رئيس الجهاز، استمرار أعمال اللجنة والتصدى بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب لما يتوفر بالمدينة حاليًا من مراحل للتطوير والفرص الاستثمارية.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهى "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح "، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.