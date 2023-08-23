برلمانى معلنًا تأييده الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: "خرج بالدولة لبر الأمان"

أيد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد عمرو القطامي، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي قاد الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تولى الدولة في ظروف صعبة ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أعلن في بيان رسمي له عن تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبدالفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالًا لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندًا إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠)، والتي شملت عدة محاور أساسیة، علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

وفي وقت سابق أمس قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر، كاشفًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات أخري بالدولة بهدف الاستفادة من إمكانياتهم لخدمة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات إعلامية، عن أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.