الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لرفع كفاءة الطرق

محافظ أسيوط: رصف المدخل الصحراوى للربط مع كوبري الغنايم طما

رصف طرق
رصف طرق

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة الغنايم بمتابعة أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق لتسهيل النقل والانتقال، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

محافظ أسيوط: تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتحسين الخدمة


وأوضح محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.


وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.


وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري أعمال رصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم للربط مع كوبري "الغنايم/طما" الجاري العمل به في هذه الأونة لتسيير وتسهيل حركة المشاة والسيارات بمركز الغنايم استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بمتابعة وإشراف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونائبه.


وأكد اللواء عصام سعد علي تنفيذ أعمال نظافة وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة قبل البدء في أعمال الطبقة الأخيرة للرصف خاصة وأن هذا القطاع يحظى باهتمام الدولة الأمر الذي سيسهم بشكل إيجابي في رفع كفاءة الطرق الهامة والحيوية ودفع عجلة التنمية مما يعود بالنفع على المواطنين بمركز ومدينة الغنايم.

 

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

 

وأوضح محافظ أسيوط علي استمرار أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقري.

رصف طرق

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
أعمال الرصف التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع كفاءة الطرق عملية الرصف

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