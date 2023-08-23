الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: "مصر الخير" سددت ديون 52 غارمًا وغارمة بـ840 ألف جنيه

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مؤسسة “مصر الخير” قامت بسداد ديون 52 غارمًا وغارمة بمحافظة أسيوط خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2023 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة تقترب من 840 ألف جنيه، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.

محافظ أسيوط: مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات تهدف لحمايتهم من السجن وحماية أسرهن

وأثنى محافظ أسيوط على جهود مؤسسة مصر الخير وتنفيذها العديد من المبادرات الخدمية ومنها مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات بهدف حمايتهم من السجن وحماية أسرهم من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية، مطالبًا بتمكين الغارمين وذويهم وتوفير مشروعات صغيرة لهم توفر الدخل، بما يضمن لهم حياة كريمة وتحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع.

وأكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفعاليات لتوفير الرعاية للمواطنين، مشيدًا بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأولى بالرعاية تحقيقًا لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

سداد ديون 52 غارمًا وغارمة بأسيوط

وأوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن المؤسسة قامت بسداد ديون 52 غارمًا وغارمة بأسيوط، والذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2023 بتكلفة تصل إلى 840 ألف جنيه، لافتًا إلى سداد ديون 88 غارمًا في أبريل الماضي بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تتم من خلال فريق عمل يتولى إعداد الملفات القانونية لكل حالة على حدة، وبعدها يتم التفاوض مع الدائنين وإتمام التصالح وسداد المبالغ المستحقة على الغارمين، مشيرًا إلى استمرار العمل في دعم ملف الغارمين باستقبال الحالات طوال العام وبحثها، وتقديم الدعم المطلوب وذلك تطبيقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

احتفالات المحافظة الأطفال فاقدي الرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الغارمين والغارمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات صغيرة منظمات المجتمع المدني

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محافظ أسيوط: "مصر الخير" سددت ديون 52 غارمًا وغارمة بـ840 ألف جنيه

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