«علماء الصومال»: الأزهر قبلة العلم والعلماء ومفخرة الأمة الإسلامية

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الشيخ يوسف علي عينتي، رئيس مجمع علماء الصومال، لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي للشعب الصومالي.

وأكد الإمام الأكبر، استمرار دعم الأزهر للصومال، وتضامنه الكامل مع الشعب الصومالي فيما يمر به من أزمات وتحديات، داعيًا المولى عز وجل أن يرزق هذا البلد الأمن والأمان، وأن يخلص شعبه من شرور الإرهاب، وأن ينعم عليهم بالسلامة والاستقرار.

وأشار إلى أن الأزهر يستضيف ما يقرب من 1200 طالب صومالي بأروقة الجامعة والمعاهد الأزهرية، كما يقدم الأزهر 70 منحة دراسية مجانية بشكل سنوي لأبناء الصومال للدراسة في مختلف المراحل التعليمية في الأزهر، مبديًا استعداد الأزهر لزيادة أعداد هذه المنح؛ دعمًا للصومال وبما يسهم في القضاء على التحديات الداخلية ويساعد على استقرار المجتمع الصومالي.

الأزهر مفخرة للأمة الإسلامية

من جهته، أعرب رئيس مجمع علماء الصومال، عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، وتقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لأبناء الأمة الإسلامية وبخاصة الصوماليين، واعتزاز الصوماليين بالأزهر الشريف؛ قبلة العلم والعلماء قاطبة، وحرصهم على الدراسة فيه والنهل من منابعه الأصيلة، مؤكدًا أن الأزهر مفخرة الأمة الإسلامية جمعاء، لتميز منهجه بالاستقامة والوسطية في التربية والتعليم.

وكان الإمام الأكبر استقبل أمس الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور نصر الدين عمر، رئيس جامعة علوم القرآن وإمام مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور السيد لطفي رءوف، السفير الإندونيسي لدى القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز الدعم الدعوي من الأزهر للأئمة والوعاظ بإندونيسيا.

وأكد الإمام الأكبر إنَّ الأزهر يعتزُّ بعلاقاته التاريخية مع الشعب الإندونيسي؛ حيث شكَّل الطلاب الوافدون للدراسة في الأزهر محورًا مهمًّا فيها، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين الإندونيسيين للدراسة في الأزهر الشريف يتميزون بالتزامهم بالأدب والأخلاق، وحرصهم على تحصيل العلوم.