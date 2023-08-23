أنشطة رعوية مكثفة بالكنائس احتفالاً بعيد العذراء مريم

صلى الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، صباح أمس، القداس الإلهي لعيد تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء بكنيسة دير السيدة العذراء في بياض ببني سويف، بحضور أعداد كبيرة من شعب الإيبارشية وسط مظاهر الاحتفال، حيث استمرت الاحتفالات بالدير لمدة اسبوعين.

في سياق متصل احتفلت إيبارشية باريس وشمالي بالأحد الثاني والأخير من صوم السيدة العذراء.



تضمن الاحتفال الدورة الكبرى التي يطوف فيها الآباء بأيقونات السيدة العذراء في الأحد الأخير من الصوم كل عام مع خورس الشمامسة، وسط مشاركة شعبية كبرى.

شارك في الاحتفال إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

و تضمن الاحتفال الذي أقيم في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي (مقر المطرانية) ، صلاة العشية وتماجيد للسيدة العذراء، وعظة لنيافة الأنبا إسطفانوس.

كما صلى صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، صباح أمس، بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، في كنيسة الشهيد مار جرجس الأثرية في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

تعامد الشمس

يُذكر أن الشمس تتعامد كل عام أثناء القداس على مذبح السيدة العذراء بالكنيسة ذاتها، وهي الظاهرة المعمارية الفريدة التي اكتشفها المهندس المشرف على أعمال الترميم بالكنيسة، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة من خلال الطاقات التي تعلوها يحدث في ثلاث مناسبات كنسية، وهي:

- عيد رئيس الملائكة ميخائيل ١٢ بؤونة / ١٩ يونيو على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل القبلي.

- عيد الشهيد مار جرجس في ١٦ أبيب _ ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مار جرجس الرئيسي.

- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى / ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.