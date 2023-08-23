الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في تصادم سيارتي نقل على وصلة "سرابيوم" بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت وصلة سرابيوم على طريق الإسماعيلية-السويس تصادم سيارتين نقل ثقيل مقطورة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

تفاصيل تصادم سيارتين

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل مقطورة بوصلة سرابيوم ما أسفر عن إصابة شخصين باصابات طفيفة.  

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.  

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين هما عماد الدين عبد الستار، ومحمد محمد أبو ميرا.

ومن جهتها، تواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهزدها لرفع آثار الحادث عن الطريق لإعادة فتحه أمام حركة السيارات.

وكان أصيب 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال جراء انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.  

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم في حالة خطرة حيث يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور شديدة بالإضافة إلى إصابة معظمهم  بأعراض غيبوبة وارتجاج، وجارِ إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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