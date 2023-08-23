الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برق ورعد وعواصف فى الحرم المكى الليلة الماضية (فيديو)

الحرم المكي
الحرم المكي

شهد الحرم المكي، الليلة الماضية، عاصفة شديدة وبرقًا ورعدًا وأمطارًا، وظهر المُصلون والمعتمرون في حالة ذعر، وسارع الكثيرون للخروج من الحرم والاحتماء داخل المسجد والأبنية المحيطة.

ووثق فيديو خاص لـ"الدستور" لحظات العاصفة المُرعبة، وسط إسراع المصلين للخروج، بينما تعالت أصوات بعضهم بالتكبير (الله أكبر) أثناء هبوب العاصفة والبرق والرعد والأمطار الغزيرة التي شهدها الحرم المكي هذه الليلة.

وتأتي العاصفة والأمطار والبرق والرعد قبل 4 أشهر من بدء فصل الشتاء فلكيًا، والذي يبدأ في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر كل عام، ويستمر حتى العشرين من مارس.

الحرم المكي برق رعد

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