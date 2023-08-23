الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

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رئيس جامعة القناة يبحث موعد الانتهاء من مشروع التحول الرقمي

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

اجتمع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، بوفد الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل  تنفيذ مرحلة التشغيل و التسليم النهائي لمنظومات مشروع التحول الرقمي بالجامعة.

وحضر اللقاء الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والدكتور حسام رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والمحاسب شريف فاروق و المهندس عادل ألبير أمناء الجامعة المساعدين.

تفاصيل الانتهاء من مراحل المشروع 

و أكد الدكتور ناصر مندور أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للمشروع، والتي شهدت إعداد و تجهيز و ميكنة المنظومة، موضحا أن لقاء اليوم مع وفد الهيئة العربية للتصنيع من أجل بحث تنفيذ مرحلة التشغيل والتسليم النهائي، و شدد رئيس الجامعة على ضرورة انتقاء الأفراد التي تمتاز بالكفاءة من أجل التدريب على برامج مشروع التحول الرقمي، من أجل ضمان حسن التنفيذ و جودة الأداء.

وقد أشار الدكتور تامر شوقى مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة أنه تم  تشغيل 20 موقع إلكتروني لكليات ومعاهد الجامعة والموقع الرئيسي، وأضاف أنه تم تسليم وتشغيل  البوابات الذكية لعبور الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إطلاق وتفعيل المنظومات الخاصة بميكنة المخازن، حيث تم تسليم و ميكنة 6 مخازن بالجامعة، و جاري استكمال إطلاق  تشغيل ميكنة 30 مخزن فرعي آخر.

كما أوضح الدكتور تامر شوقي أن المنظومة المالية ومنظومة الموارد البشرية وشئون أعضاء هيئة التدريس وإدارة المستشفى التعليمي لطب الأسنان والعيادات ومنظومة الصيانة دخلت مرحلة التشغيل و التسليم النهائي، ويتم تدريب الأفراد بهذه الإدارات حاليا على المنظومة.

ويذكر أن وفد الهيئة العربية للتصنيع ضم المهندس كريم  أحمد مدير مشروع التحول الرقمي بشركة DMS، والمهندسة  يوستينا ماهر و المهندسة سما علاء الدين.

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