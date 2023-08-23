إيمان كريم تلتقي رؤساء تحرير مجلات الأطفال للنهوض بمحتوى ذوي الإعاقة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من رؤساء ومديري تحرير مجلات الأطفال المصرية، وذلك في إطار خطة المجلس التوعوية الرامية إلى تبصير كافة الفئات المجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن اللقاء الذي جمعها برؤساء ومديري تحرير مجلات الأطفال المصرية هدف بشكل أساسي إلى بحث أوجه التعاون بين الطرفين والحديث عن مشروعات المجلس المتعلقة بالأطفال من ذوي الإعاقة وآليات التعاون المستقبلية التي من الممكن أن تتم بين مجلات الأطفال والمجلس من أجل النهوض بالمحتوى المقدم للأطفال من ذوي الإعاقة والإجراءات الحقيقية المطلوبة للدمج فيما يقدم.

الرسائل الدامجة

وتعرفت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء على جهود إصدارات الأطفال فيما تقدمه للأطفال من ذوي الإعاقة وأهم الرسائل الدامجة التي يقدموها لمتابعي إصداراتهم من الاطفال بشكل عام، والشخصيات الكارتونية التي تمثل الأطفال من ذوي الإعاقة في هذه الإصدارات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على خطة عمل مشتركة لرفع الوعي لدى الأطفال بشكل عام بحقوقهم والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وكذلك آليات تعامل الأطفال مع ذويهم من ذوي الإعاقة، والاتفاق على تقديم رسائل توعوية لمتابعي هذه الإصدارات تتعلق بقبول الآخر، وبعض المفاهيم التي لابد أن تصل للأطفال حتى نصل إلى مجتمع توعوي تعليمي دامج.

الورش التدريبية

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تنظيم عدد من الورش التدريبية للقائمين على الكتابة للطفل ذوي الإعاقة داخل هذه المجلات وكذلك الصحفيين والدسك المركزي وكافة المشاركين في عملية إصدار المطبوعة المقدمة للطفل على أن تتضمن هذه الورش المفاهيم الخاصة بذوي الإعاقة وتعريفهم بالمصطلحات الدولية المتعارف عليها وآليات التعامل معهم.

وثمنت المشرف العام على المجلس الدور الذي يقوم به رؤساء تحرير مجلات الأطفال فيما يقدمونه والجهد المبذول في هذا الشأن والإجراءات التي يقومون بها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا ومجتمعيا وتعليميا وثقافيا من خلال المحتوى المقدم على صفحات مجلاتهم، وكلك اهتمامهم بتقديم لغة الإشارة للأطفال من خلال الورش الدامجة التي ينظموها هذا بجانب اهتمامهم ببعض المسابقات.

التعاون الجماعي

في ذات السياق، رحب رؤساء ومديري تحرير مجلات الأطفال باللقاء المثمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ولقائهم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، مؤكدين على أنها خطوة هامة نحو توحيد الجهود المقدمة للأطفال، وتعاون المجلس المستقبلي معهم في تقديم الخبرة الفنية المطلوبة، ومثمنين فكرة التعاون الجماعي فيما بينهم بمشاركة ودعم المجلس في تطوير المادة الصحفية والفنية والخبرية والترفيهية المقدمة للطفل.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره الكاتبة الصحفية، شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، وهي من أقدم المجلات المصورة المقدمة للطفل، والدكتور عبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية، سحر محمود، مدير تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والصحفية ندى عصام، ممثلا عن مجلة فارس الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم.