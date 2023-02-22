«الأطفال فى قلب الأزهر».. احتفالية كبرى تنظمها مجلة نور

تنظم مجلة نور احتفالية كبرى تحت عنوان "الأطفال في قلب الأزهر"، غدًا الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمناسبة مرور سبع سنوات على إصدارها، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر والمثقفين.

وتشتمل الاحتفالية على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر وكلمة للدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال الصادرة عن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، فضلًا عن فعاليات متنوعة ما بين إنشاد ديني وفقرة مسرحية بعنوان "أم الدنيا"، بالإضافة إلى إطلاق مجلة نور لمسلسلها في رمضان.