الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأطفال فى قلب الأزهر».. احتفالية كبرى تنظمها مجلة نور

مجلة نور
مجلة نور

تنظم مجلة نور احتفالية كبرى تحت عنوان "الأطفال في قلب الأزهر"، غدًا الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمناسبة مرور سبع سنوات على إصدارها، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر والمثقفين.

وتشتمل الاحتفالية على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر وكلمة للدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال الصادرة عن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، فضلًا عن فعاليات متنوعة ما بين إنشاد ديني وفقرة مسرحية بعنوان "أم الدنيا"، بالإضافة إلى إطلاق مجلة نور لمسلسلها في رمضان.

مجلة نور تنظم احتفالية كبرى بعنوان الاطفال فى قلب الازهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

لزيادة إنتاج الدواجن.. الحكومة: وصول 110 آلاف طن ذرة صفراء خلال 10 أيام

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 فى المحافظات

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جني» ببولاق الدكرور

«كريمة» ليست الأولى.. أبرياء أنقذتهم العناية الإلهية من حبل المشنقة

الاتحاد الأوروبى يفشل فى فرض عقوبات جديدة على روسيا

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل