أنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه في المنوفية

وجَّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بضرورة توعية المواطنين، بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدول بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وقام فريق التوعية بعمل توعية بمختلف أرجاء المحافظة تمثلت في حملات طرق الأبواب وحملات ميدانية بالشوارع والميادين ومشاركة قوافل تعليم الكبار وقوافل الصحة، بالإضافة للنوادي الصيفية والأنشطة المدرسية.

واستهدفت الحملات قرى مراكز قويسنا ومنوف مركز وسرس الليان وشبين الكوم، وتم خلالها عقد ندوات لتوعية المواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه والعداد الكودي.

فرق توعية للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي.

وخلال الندوات والحملات تم توزيع المطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه مما يسهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا

وفي وقتٍ سابق، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن استكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزيّ أشمون وتلا بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، ووفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة وتلك الجمعيات وضمن الدور المجتمعي للشركة.

وأجرى فريق إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة دراسة لكل حالة على حدى من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

وأكد تقديم الشركة كل التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.