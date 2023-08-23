الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لجنة التصدير والتمويل بـ"برجال الأعمال "تؤكد أهمية تمويل الصادرات

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أكد المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن برامج تمويل الصادرات يلعب دورًا حيويًا في استدامة الشركات وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام في صادراتها حيث تعتبر تنمية موارد الإنتاج جزءًا أساسيًا من هذه العملية التي تساعد برامج تمويل الصادرات تحسين قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية عن طريق توفير التمويل اللازم لتنمية قدرات الإنتاج وتوسيع القاعدة البيانات وتلبية متطلبات الدول فعندما تتمكن المصدرين من زيادة صادراتها تزيد من إيراداتها وتعزز وضعها المالي بشكل عام. 

وفيما يخص هدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار

وقال النجاري، لـ"الدستور"، إن برامج تمويل الصادرات يساعد على تحسين قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر المالية والائتمانية المرتبطة بالصادرات فعندما يتم توفير الدعم المالي والضمانات المناسبة يمكن للشركات تقليل المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية وتحقيق نجاح أكبر في استكشاف الفرص الصادرة عن الأسواق العالمية.

وفيما يخص بعض الآليات  لتمويل الصادرات المصرية 

أضاف حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال أن البنوك الكبيرة تلعب دورًا رئيسيًا في التمويل لتحفيز الصادرات المصرية، لافتًا إلى البنوك تقدم تمويلًا مباشرًا للشركات المصدرة سواء عبر تمويل العمليات التجارية الحالية أو تمويل مشاريع الصادرات الجديدة.

وأكد رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال أهمية تحفيز الجهاز المصرفي لتقديم حلول تمويل مختلفة بما في ذلك الائتمانيات التصديرية والضمانات المصرفية والتمويل بالعملات الأجنبية  المختلفة .

txt

جمعية رجال الأعمال المصريين تشارك فى مراقبة الانتخابات الرئاسية فى أوزبكستان

ونوه حسن لـ"الدستور" إلى أن وزارة التجارة والصناعية تولي اهتمامًا لتسهيل حركة التجارة الخارجية بشكل مستمر، إضافة إلى تحقيق الجودة بقطاع التصدير والارتقاء بالقدرات التنافسية وتعزيز الاقتصاد القومي والتجارة الدولية لمصر من خلال برنامج الصادرات المصرية. 

وأشار رئيس لجنة البنوك والتمويل إلى أن يسعي صندوق تحفيز الصادرات العمل على تسهيل التمويل بهدف تعزيز الصادرات المصرية وتوفير ميسر للمصدرين بالتعاون مع القطاع المصرفي مما يحقق تنمية الصادرات المصرية والوصول للهدف الـ100 مليار دولار.

100 مليار دولار الصادرات المصرية رجال الاعمال جمعية رجال الأعمال

مواد متعلقة

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب سيرفع الأسعار

الأكثر قراءة

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة قائد فاجنر؟.. تقارير روسية تُجيب

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)