الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علي عبدالقادر: استقدام بعثات إفريقية للمصانع المصرية يسهم في مضاعفة الصادرات بأقل تكلفة

لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال: خطة عمل جديدة لتمويل زيادة الصادرات

علي عبد القادر لجنة
علي عبد القادر لجنة التصدير

قال المهندس على عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إنه لدراسة التحديات وفرص تنمية الصادرات المصرية، لابد أولا من دراسة مؤشرات الأرقام التي على أساسها يتم وضع خطة عمل جديدة لقيام البنوك بتمويل الشركات لزيادة صادراتها.

وقال نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ، فى تصريحات صحفية اليوم ، أنه يجب عند وضع البنوك استراتيجية لدعم زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية تشكل غالبية الصادرات لإفريقيا، وهي صادرات قطاع مواد البناء، والكيماويات، وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة. 

- إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا


وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من اجمالي 502 مليار دولار وارداتها من دول العالم وهي نسبة أقل من 1% بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28% لكنها مهددة بالانخفاض بسبب تطبيق ضريبة البصمة الكربونية.

واضاف، إذا نظرنا إلي خريطة واردات افريقيا نجد أن نسبة 37% منها تأتي الي دول شمال إفريقيا و24% الي دول الجنوب، و22% الي دول الغرب و13% الي دول شرق إفريقيا.

ولفت إلي أن الأسواق الأفريقية من السهل اختراقها من ناحية الجودة والاستدامة ثم تليها الأسواق الأوروبية وبالرغم، من ذلك تواجه الشركات المصرية صعوبة في الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض، التي تستهدف دول القارة الإفريقية نتيجة تحدي اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل احتياجاتها من البضائع.

واقترح "عبد القادر"، العمل على استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة وزيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية، لاسيما المتواجدة بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها، حيث أن هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الإفريقية في الوقت الحالي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بأقل التكاليف.

استراتيجي استقدام استراتيجية الأعمال المصريين تصديرية

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وتنسيق القبول بالكليات

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

وزيرة التضامن: 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس