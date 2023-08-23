الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع حملة 100 يوم صحة وإجراء العمليات الجراحية المجانية للمرضى

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لفعاليات حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر في تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم".

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

محافظ أسيوط: المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء فضلا عن إجراء عمليات جراحية للمرضى مجانًا كل يوم جمعة من كل أسبوع بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد".

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الفرق الطبية بحملة 100 يوم صحة والتي تستهدف إجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى بمستشفيات "منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي" وذلك كل يوم جمعة من كل أسبوع موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

توجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلاً عليهم.

كما أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه يجرى تكثيف الجهود لإجراء العمليات الجراحية المجانية للمواطنين كل يوم جمعة من كل أسبوع ضمن حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها بالمناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأكد أن فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

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إجراء العمليات الجراحية الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد زين الدين حافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العمليات الجراحية العلاج على نفقة الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة 100 يوم صحة

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