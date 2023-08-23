الأنبا أنطونيوس يترأس رهبنة اثنتين من طالبات الرهبنة في القدس

أقيمت أمس صلوات رهبنة اثنتين من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مار جرجس بالقدس، ممن اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وصلى نيافة أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى صلوات الرهبنة، وشاركه نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، ثم صلى الجميع قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم والدة الإله، بالدير ذاته.

والراهبتان الجديدتان، هما الراهبة أغابي والراهبة مريم.

تاريخ دير مارجرجس بالقدس

يقع هذا الدير بالقرب من باب الخليل بالقدس القديمة، والراجح أن إنشاء هذا الدير يرجع إلى القرن السابع عشر، على أنه من المؤكد أنه في سنة 1720م كان في نفس المكان الذي به الآن.

جدد نيافة الأنبا باسيليوس الكبير (الثاني) هذا الدير وكنيسته ، وعمل لها حجابًا على الطراز البيزنطي سنة 1882م ، وقد أعاد تجديده نيافة الأنبا تيموثاوس سنة 1901م ، كما قام نيافة الأنبا باسيليوس الرابع بتجديد الكنيسة تجديدًا شاملً سنة 1961م ، وسنة 1962م.

وبالكنيسة مذبح واحد، ويُعتبر حامل أيقوناتها من أجمل الأيكونوستاس في كنائس القدس، وتقام فيها القداسات على مدار السنة.

كما يقام في هذه الكنيسة قداسان احتفاليان سنويًا، الأول في عيد مارجرجس حيث يجري تطييب أنبوبة رفات القديس مارجرجس، والثاني يوم الخميس السابق لجمعة ختام الصوم، وكذلك يقيم فيها – بعد أخذ الإذن كتابيًا – إخوتنا الأرمن الأرثوذكس قداسًا احتفاليًا بعيد مارجرجس) حسب تقويمهم (في 7 أكتوبر من كل عام، مقابل إقامة الأقباط قداس برامون المياد وقداس عيد الميلاد على مذبح الأرمن بكنيسة المهد ببيت لحم سنويًا.

وافتتح نيافة الأنبا ياكوبوس مطران الكرسي الأورشليمي 1946 – 1956م مدرسة على اسم “الشهيدة دميانة” سنة 1953م.

وقام نيافة “الأنبا باسيليوس الرابع” ببناء طابق علوي جديد فوق الجناح الشرقي من مبنى المدرسة.