مطران سوهاج يترأس القداس الإلهي ويدشن مزار القديسة مريم العذراء

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، القداس الإلهي والمناولة الإحتفالية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالشيخ زين الدين، وقد شارك صاحب النيافة الصلاة الأب فريد فايز راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة.

تدشين مزار القديسة مريم

وقام صاحب النيافة الأنبا توما بتدشين مزار القديسة العذراء مريم الطفلة بالكنيسة.

وألقى الأنبا توما عظته ودار الحوار مع أبناء المناولة الاحتفالية عن أهمية الأسرار وخاصة سر الإفخارستيا وعليهم أن يتمثلوا بالعذراء في جهوزيتها للخدمة ثم ركز المطران على أهمية الايمان بدون شك بدون جدال بدون خوف، ثم قارن بين إيمان العذراء مريم وزكريا وابراهيم وحنة أم صموائيل.

"المسيح يطوّب أمه ويكرّمها".. بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ تحتفل بعيد العذراء

وعلى صعيد أخر، احتفل أبناء بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك.

تضمنت الذبيحة الإلهية تقديم أبناء خدمة التعليم المسيحي، للطلبات المختلفة، التي سبق لهم إعدادها خلال النشاط الصيفي، خصيصًا لهذا الاحتفال.

وألقى الأب الراعي عظة الاحتفال بعنوان "المسيح يطوّب أمه ويكرّمها ونحن على مثاله نطوّبها ونكرّمها". تضمن القداس الإلهي أيضًا بافة من الترانيم الروحية، أعدها كورال "سيدة السلام"، التابع لخدمة التربية الدينية.

وفي الختام، أقيم تطواف احتفالي، بأيقونة أمنا مريم العذراء.

جدير بالذكر أنه احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بعيد صعود العذراء مريم إلى السماء وأقامت القداسات الإلهية.

إذ ترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر قداسات عيد العذراء مريم بحضور شعبي مكثف، إذ توافد الأقباط في ساعات مبكرة صباح أمس للاحتفال بعيد العذراء مريم وختام صومها.