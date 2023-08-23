الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة ميدانية لوزارة العمل لتعزيز علاقات العمل فى موقع عمل بالإسماعيلية

جولة ميدانية لوزارة
جولة ميدانية لوزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، والتى يعمل بها 560 عاملًا، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية ورعاية العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضحت وزارة العمل، قبل قليل فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه بأنه قام بزيارة تفقدية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، رافقه خلالها سامية عبدالسلام، مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار، مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي، مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله محمد شاهد، مدير عام المصنع، وعبير محمد، مدير الموارد البشرية، وقال إن المصنع على مساحة 5400 متر يعمل منذ عام 2008، يعمل به 500 عامل مصري، و60 أجنبيًا، من الاستثمارات الباكستانية، كما تم التأكد من استيفاء نسبة الـ5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكل إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها.

وأضاف مدير المديرية استمرار المديرية فى زياراتها مواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال، كما تعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين، والسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل، للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أي عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج، لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة عمل العمل العمال

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