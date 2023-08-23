الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق نشب بحوش ملحق بمنزل دون خسائر بشرية فى سوهاج

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز شرطة المنشأة دون وجود إصابات.

 

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، نشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشأة، حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك تاجر ومقيم بذات الناحية، كما تبين وجود توصيلات كهربائية عشوائية بالحوش، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال مالك الحوش المذكور أفاد بمضمون ما سبق، واتهم جاره مزارع ومقيم بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات مالية بينهما، واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة.

 

السيطرة على حريق المصل واللقاح

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، أمس الثلاثاء، تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب في كافتيريا بنك الدم السويسرى داخل مبنى المصل واللقاح.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات.

 

مسببات الحرائق


يذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحرائق الممتدة، ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ، التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها، وحدوث ماس كهربائي، وتسرب الغاز.

 

تحريات حريق المعهد القومي للأورام: لا خسائر ولم يؤثر على طبيعة العمل

 

مدير امن سوهاج الحماية المدنية حريق مركز شرطة المنشأة المصل واللقاح

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