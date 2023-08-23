إصابة أسرة كاملة بحالة اشتباه تسمم بالشرقية

أصيبت أسرة كاملة بمحافظة الشرقية، بحالة اشتباه تسمم، وقد تم نقلهم للمستشفى عن طريق مرفق الإسعاف وجارى بحث حالتهم.

حيث استقبل مستشفى ابو كبير المركزى كل من “دنيا ع ب” 18 سنة، وشقيقتها “رانيا ”، 14 سنة، والشقيقة الثالثة “جنا” 7 سنوات، ووالدتهن “سماح م إ”، 35 سنة، جميعهم مقيم بعزبة المغاربة بقرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير، مصابين بنزلات معوية.

وقد تم نقلهم عن طريق مرفق الإسعاف لمستشفى أبو كبير المركزى ويجرى تلقيهم العلاج كما يجرى بحث حالتهم للوقوف على سببها وتداعياته.

تسمم غذائي

وفى سياق متصل، أصيبت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، بحالة تسمم غذائي، بعد تناولها وجبة أسماك مملحة، و قد تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى سابقا مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى أبوكبير المركزي لـ"عزة.م.ال"، 30 سنة، مقيمة قرية العوامرة، دائرة مركز أبوكبير، مصابة بحالة تسمم حادة، وتم نقلها عن طريق الإسعاف لمستشفى أبوكبير المركزي.

وتبيَّن إصابتها بعد تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم تحويلها لمركز السموم بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيبت أم وأطفالها فى مركز ههيا بمحافظة الشرقية باشتباه حالة تسمم، وجار تلقيهم العلاج وبحث أسباب الإصابة.

و استقبل مستشفى ههيا المركزى كل من "شيرين. ر. س"، 35 سنة، و"آية. م. ال"، 3 سنوات، وأحمد محمد. ال" عامين، مصابين باشتباه فى حالة تسمم "نزلات معوية وحالات قىء وإسهال" ويجرى تلقيهم العلاج بالمستشفى، كما يجرى أخذ عينات للوقوف على سبب الحالة المرضية ومعرفة تداعياتها.

واستقبل مستشفى كفر صقر المركزي، ربة منزل مصابة بحالة تسمم شديدة، وتم حجزها بعناية المستشفى وتلقيها العلاج اللازم.

وورد بلاغ من مستشفى كفر صقر المركزي، باستقبال حالة تُدعى "نورا.ا.س"، وتبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمة بقرية شنيط الحرابوة، دائرة مركز كفر صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة وتسمم، وتم حجزها بالعناية المركزة بالمستشفى.

وتبيَّن تناولها جرعة من مادة سامة "سم فئران"، وجارٍ التعامل مع حالتها بمعرفة خبراء السموم بالمستشفى.