"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو جراف عن قاذفات "Tu-22M3" الروسية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديو جراف تفصيلي عن قاذفات "Tu-22M3" الروسية، وذلك بعد إعلان المخابرات العسكرية البريطانية أنها رجحت الهجوم الذي استهدف مطارا في عمق الأراضي الروسية بطائرة بدون طيار "درون" مطلع هذا الأسبوع قد تتسبب في تدمير قاذفة بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3".

وفيما يلي قاذفات Tu-22M3 الروسية:-

قاذفات استراتيجية أسرع من الصوت - بعيدة المدى.

تعتمدها روسيا في سلاح الجو منذ التسعينيات.

تتميز بتصميم أجنحتها القابلة للتعديل وفق السرعة.

تحتوي على أسلحة تتعامل مع أهداف برية وبحرية.

تصل لأهداف على مسافة تزيد عن 2200 كلم.

تحتوي على أنظمة ملاحة ورادارات حديثة.

قادرة على حمل صواريخ KH-32.