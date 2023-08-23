الهيئة الكندية للتراث تعلن مفاجآت ثقافية احتفالًا بشهر الحضارة المصرية

أعدت الهيئة الكندية للتراث المصري مفاجآت عديدة خلال الاحتفال بشهر الحضارة والتراث المصري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري في مدينة مسيساجا بكندا.

فعاليات شهر الحضارة بكندا

وتهدف فعاليات شهر الحضارة إلى ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وكذا إبهار الكنديين والجنسيات الأخرى وتعريفهم بتراث مصر وحضارتها وثقافتها.

وأكدت الهيئة الكندية للتراث وجود قوافل من السيارات القادمة من الولايات المتحدة من المصريين للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يعد أكبر تجمع مصري في قارة أمريكا الشمالية.

ودعت الهيئة الكندية للتراث المصري جميع الجاليات في البلاد للمشاركة ومتابعة فعاليات هذا العام، بهدف التعرف على الحضارة والتاريخ المصري، مؤكدة أهمية التعاون والمشاركة من أجل نجاح فعاليات هذا العام. ويتسع ميدان الاحتفالات في مدينة مسيساجا إلى 25 ألف شخص على الأقل.

الهيئة الكندية للتراث المصري

جدير بالذكر أن الهيئة الكندية للتراث المصري تأسست في عام 2019 كمنظمة غير ربحية، وتهدف إلى تعزيز والحفاظ على التراث المصري في كندا للأجيال الحالية والمستقبلية.. وتهدف الهيئة أيضًا إلى تنظيم الاحتفالات المستدامة بالتراث المصري الكندي، من جيل إلى جيل.. وتعمل الهيئة على إبراز دور المصريين المهم كجالية وإبراز صورة مصر الحضارية للكنديين، وأيضا تكريم المميزين من الجالية المصرية في كل المجالات وإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني المصري بكندا، ودعم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المصرية.

وبدأ الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو لأول مرة.. وقد تمت مناقشة وتصويت مشروع القانون 106 ليصبح قانونًا ساريًا وجزءًا من الدستور، مما يمثل خطوة مضيئة تبرز الدور المحوري لمصر وتاريخها المتنوع والغني.

الحضارة المصريّة

تعتبر الحضارة المصريّة من أهم الحضارات في العالم، ومن أقدم الحضارات التي دونت تاريخها.

ويقسم تاريخ الحضارة المصريّة إلى عصر ما قبل التاريخ الذي كان بداية استقرار الإنسان المصري في منطقة وادي النيل في عام 6000 قبل الميلاد تقريبا، وفي تلك الفترة عَرف المصريون الزراعة واستانسوا الحيوانات، ثم أسست دولتين فيها هما الدّلتا والصعيد، وفي عام 3100 قبل الميلاد وُحِّدت هاتين الدولتين في دولة واحدة، وكان ذلك في عهد مينا موحد القطرين.

ثم العصر التاريخي لمصر وفي هذا العصر عَرف المصريون الكتاب، وظهرت فيه ثلاث دول وثلاثون أسرة ملكية.