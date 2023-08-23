الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة تايوان: سنحصل على الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية فى 2024

رئيسة تايوان تساي
رئيسة تايوان تساي إنج وين

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنج وين، أن سلطات الجزيرة ستحصل على الدفعة الأولى من الدبابات الأمريكية من نوع "أبرامز M1A2T" في العام المقبل، على ما نقلت شبكة روسيا اليوم عن صحيفة "تايوان نيوز".

وحسب معطيات وزارة الدفاع في تايوان التي أوردتها الصحيفة التايوانية، فأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى، التي ستضم 38 دبابة، في 2024، والدفعة الثانية من 42 دبابة في عام 2025، والدفعة الثالثة من 28 دبابة في 2026.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في تايوان بأنه قد تم اختيار مجموعة من الضباط الذين سيتلقون التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" في الولايات المتحدة، ثم سيعودون إلى الجزيرة كمدربين.

وقال جيش تايوان: إن الدبابات الجديدة "ستعزز القدرات القتالية" له، مشيرًا إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة الدفاع استنتجت أن دبابات "أبرامز" الأمريكية أفضل من "تايب 99" الصينية من ناحية قوة النيران والحماية والقدرة على المناورة.

وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على صفقة بيع 108 دبابات من نوع "أبرامز" بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان في عام 2019.

وفي مطلع أغسطس الجاري، وصفت الصين تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، خلال مؤتمر صحفي، حينها: "تتدخل الولايات المتحدة من خلال تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتلحق ضررا جديا بسيادتها ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر. إننا نعارض ذلك بشكل قاطع وقد قدمنا ​​احتجاجا جادا للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن مسألة تايوان مرتبطة بمصالح الصين الأصلية وتعد خطا أحمر في العلاقات الأمريكية الصينية لا يمكن تجاوزه.

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على وقف كل أشكال التعاون العسكري مع تايوان والتخلي عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ والخطير"، مشددًا على أن الجيش الصيني يتابع الوضع في تايوان عن كثب ويحافظ على مستوى عال للتأهب.

رئيسة تايوان تساي إينج وين دبابات إبرامز الأمريكية الدفعة الأولى تدريب ضباط مساعدات عسكرية

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