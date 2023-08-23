الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

30 مليونًا و969 ألف فرد حجم قوة العمل بالربع الثانى من 2023

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

رصدت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثانى "أبريل- يونيو" لعام 2023، قائمة بأهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين بنحو 527 مشتغلا خلال تلك الفترة.

وجاءت القائمة على الترتيب وفقًا لما يلى:

1- نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار ضم 282 ألف مشتغل عن الربع السابق .

2- نشاط الصناعات التحويلية ضم 98 ألف مشتغل عن الربع السابق.

3- نشاط خدمات الغذاء والإقامة استوعب 95 ألف مشتغل عن الربع السابق.

4- نشاط النقل والتخزين ضم 52 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.375 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد.

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