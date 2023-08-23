ماسك يعتزم إلغاء نشر العناوين الرئيسية للمقالات الإخبارية على "X"

يعتزم الملياردير إيلون ماسك، إلغاء نشر العناوين الرئيسية والنصوص الملخصة للمقالات الإخبارية على منصة "X" (تويتر سابقا) ويكتفي بعرض الصورة الرئيسية لها فقط.

وقال موقع "فورتشن" الأمريكي، إن منصة الوسائط الاجتماعية X المعروفة سابقًا باسم تويتر، تخطط لإجراء تغيير كبير في كيفية ظهور المقالات الإخبارية على الخدمة، مع إزالة العنوان والنصوص الأخرى بحيث تعرض التغريدات التي تحتوي على روابط فقط الصورة الرئيسية للمقالة.

وأكد إيلون ماسك هذه الخطط، حيث نشر أن "هذا يأتي مني مباشرة"، وأنه "سيحسن المظهر الجمالي بشكل كبير".

ويعني التغيير أن أي شخص يشارك رابطًا على X - من المستخدمين الفرديين إلى الناشرين - سيحتاج إلى إضافة النص الخاص به يدويًا، إلى جانب الروابط التي يشاركها على الخدمة، وإلا فإن التغريدة ستعرض فقط صورة بدون سياق سوى تراكب عنوان URL.

وعلى الرغم من أن النقر على الصورة سيظل يؤدي إلى المقالة الكاملة على موقع الويب الخاص بالناشر، إلا أن التغيير قد يكون له آثار كبيرة على الناشرين الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الزيارات إلى مواقعهم وكذلك على المعلنين.

وقال التقرير الامريكي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، فإن التغيير يتم دفعه مباشرةً بواسطة مالك ايلون ماسك يبدو أن الهدف الأساسي هو تقليل ارتفاع التغريدات، وبالتالي السماح لمزيد من المشاركات بالتناسب مع جزء الجدول الزمني الذي يظهر على الشاشة.

وقال المصدر إن ماسك يعتقد أيضًا أن التغيير سيساعد في الحد من اصطياد النقرات، مضيفا أن "ماسك" يعتقد أن المقالات تشغل مساحة كبيرة في الجدول الزمني.