الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سبيل الخير.. "حياة كريمة" تدعم الأسر والمحتاجين بالوجبات (صور)

حياة كريمة
حياة كريمة

لم تقتصر “حياة كريمة” على التطويرات فقط أو تغير البنية التحتية، لكنها مستمرة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر وقطار مستمر للخير سواء قوافل طبية أو وجبات خيرية، ودعمت المبادرة عدد كبير من المواطنين في عدة أماكن مختلفة مثل منطقة السيدة زينب ومعهد القلب في إمبابة قاصدين الأسر الفقيرة.

قالت بسنت، إحدى المتطوعات في مبادرة حياة كريمة أن شارك عدد كبير من من المتطوعين العاملين بمجال الخير والوجبات تخرج لأكثر من 1500 اسرة بمنطقة بالقاهرة قاصدين المرضي وأهاليهم في المستشفيات والأماكن العامة.

أضافت أن مطبخ الخير الذي توفره المبادرة الرئاسية مستمر في العمل طوال العام، مع تقديم الوجبات وأيضًا المياة في زروة الحر، ولم تقتصر المبادرة، فقط، على تلك الخير في أيام محددة، لكنها مستمرة في العمل الخيري والتطوعي سواء وجبات أو قوافل أو غيرها من الدعم المستمر من حياة كريمة لأهالينا.

تأتي تلك المبادرات تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة لمحاولة تخفيف المعاناة عن أي مصري بيمر بظرف صعب أو طارئ، خاصة أهالي المرضى وبدأت المبادرة في مؤسسة حياة كريمة في مبادرة "سبيل"  قاصدين المستشفيات في القاهرة والجيزة لتوصيل لأهالي المرضى وجبة غذائية متكاملة، في محافظة القاهرة.

شملت المبادرة مستشفي التأمين صحي مدينة نصر، تأمين صحي السيدة زينب، مستشف عين شمس " الدمرداش"، مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، مستشفى المطرية وفي محافظة الجيزة، معهد القلب، مستشفى أم المصريين، مستشفى إمبابة العام.

يأتي ذلك تحت رعاية حياة كريمة التي أسسها الرئيس السيسي للتخفيف العبء عم كاهل المواطنين وتوفير حياة أمنة ومستقرة خاصة الأسر الأكثر إحتياجًا في كافة المحافظات.

"حياة كريمة" تدعم الأسر والمحتاجين بالوجبات
"حياة كريمة" تدعم الأسر والمحتاجين بالوجبات
"حياة كريمة" تدعم الأسر والمحتاجين بالوجبات
"حياة كريمة" تدعم الأسر والمحتاجين بالوجبات
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