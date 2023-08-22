للاستيلاء على أمواله.. حيلة رجلين وامرأة لخطف أجنبي ثري

كان يراقب جاره الأجنبي بسيارته الفارهة والثراء الظاهر على ملابسه ومسكنه وفي "قعدة صفا" مع صديقه تصادف مرور جاره الثري فأشار إليه بعينيه محدثا صديقه "عايزين ينوبنا من الحب جانب" ففهم الصديق تلميحه خاصة أنهما يحلمان دائما برغد العيش.

خطة الشيطان

لعب الشيطان برأس الصديقين وبحثا عن طريقة لنيل مبلغ مالي من جارهما الأجنبي فقفزت إلى رأسيهما فكرة استغلال عمل الجار في مجال المقاولات واعتياده التردد على أماكن غريبة ولتنفيذ تلك الخطة قررا الاستعانة بعنصر نسائي لكي لا يشك الجار في سبب لقائها ويذهب إليها بسهولة فاتفقا مع سيدة صديقتهما على الاتصال به هاتفيا وطلبه في "تشطيب" عقار بأكتوبر وضرورة الذهاب لمعاينته لتحديد التكلفة.

خطف وفدية

بعدما قامت السيدة بدورها وحددت موعدا للقاء الأجنبي حان دور باقي أفراد العصابة الذين اتفقوا بأن ينتحلوا صفة رجال شرطة ويعترضون طريق الثري فور وصوله للمكان المتفق عليه وبالفعل نفذوا دورهم بأن استوقفوا سيارة الأجنبي بعد لقائه بالسيدة التي ادعت توجههما ناحية العقار الذي سينهي تشطيبه وشاهد أشخاص يهبطون من ميكروباص يطلبون منه مغادرة سيارته بزعم أنهم رجال شرطة وفوجئ بهم يضعوه عنوة داخل الميكروباص بعد الاستيلاء على متعلقاته ويغادرون المكان بسرعة.

بعد قرابة ساعتين من السير في طريق مجهول علم الأجنبي أنه مختطف بعدما عصب رجال الشرطة المزيفين عينيه وألقوه داخل منزل مهجور ثم طلبوا منه الاتصال بزوجته لإرسال مبلغ مالي ضخم لهم وبعدما تمت خطتهم بتسلم الفدية ألقوه على الطريق الدائري فتوجه مباشرة لقسم الشرطة يبلغ عما تعرض له من حيلة للايقاع به واختطافه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" - مُقيم بدائرة القسم) بتلقيه اتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلاً سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالي على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سيدة، 5 أشخاص).

سقوط الجناة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) من المتهمين، وبمواجهتهم قرر إثنين من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فاتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.