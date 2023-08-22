اختفى في الإسكندرية.. سيدة تناشد وزير الداخلية بالبحث عن ابنها المتغيب (صور)

يعتصر قلب السيدة إخلاص محمد طاهر قابيل، مقيمة في قرية العنانية بـ محافظة دمياط، ألما على نجلها عبد الفتاح إبراهيم الرشيدي البالغ من العمر 34 عاما، والذي غاب عن أعينها منذ ما يقرب من 25 يوما، مناشدة المسؤولين ووزير الداخلية وأمن الإسكندرية بالبحث عنه.

سافر إلى الإسكندرية

عبد الفتاح إبراهيم الرشيدي طلب من والدته السفر لقضاء عطلة بالإسكندرية ووافقت، وبعد توجهه إلى الإسكندرية بـ10 أيام انقطعت أخباره عنها ولا تعرف مكانا له حتى الأن.

البحث عن عبدالفتاح الرشيدي

الأم إخلاص محمد تجلس في منزلها عينها تتطلع إلى الشارع وأبواب منزله على أمل أن يعود لها ابنها الذي غاب، وقد توجه شقيقه لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5167 لسنة 2023 إداري مركز دمياط.

الحاجة إخلاص تناشد وزير الداخلية وأجهزة الأمن المختصة بأن يبحث لها عن نجلها الذي ينفطر قلبها عليه منذ غيابه وأن يعيده إليها، وتناشد كل من يشاهده أن يتصل على الأرقام الأتية:

٠١٠٠٨٦٨٥٣٥٥

01009136033

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وفي سياق أخر، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم، قرار يقضي بمعاقبة موظف بالحبس 6 أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنة وتغريمه مبلغًا ماليًا 15449690 جنيهًا ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في الإجازات الرسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم النجادي.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية نماذج إجازات مرضية علي غير الحقيقة.

كشفت التحقيقات، قيام المتهم "م. ا، خ" محاسب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بصفته موظفًا عامًا استولى بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغت 15449.690 جنيهًا، (خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا)، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة، بأن قدم لجهة عمله اختارت بإجازات مرضية تفيد مرضه علي خلاف الحقيقة، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية بأن اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي عدد 3 إخطارات أجازت مرضية والمنسوب صدرهم لمستشفى كرموز العام التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وقدمها لجهة عمله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.