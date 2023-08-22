الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتفاقيات في دول إفريقية.. اليابان تختبر سيطرة الصين على المعادن الإفريقية

اليابان
اليابان

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الضوء على مخطط اليابان للاستحواذ على المعادن الإفريقية في ظل سيطرة صينية، مشيرة إلى أن اليابان تختبر سيطرة الصين على المعادن الإفريقية. 

 

وذكرت الصحيفة، أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أمضى أسبوعا في زيارة خمس دول في الجنوب الأفريقي برفقة إيشيرو تاكاهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC).

 

وقبل مغادرته، صرح نيشيمورا لصحيفة سانكي شيمبون اليابانية، أنه يهدف إلى تأمين الوصول إلى المعادن المهمة بما في ذلك المعادن النادرة والكوبالت والليثيوم والنيكل خلال الرحلة، لافتا إلى أن ناميبيا تتمتع بإمكانيات كبيرة فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني لصحيفة سانكي شيمبون، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج للكوبالت في العالم، كما أن ناميبيا لديها إمكانات أيضًا.

 

وتابع: “أود زيارة كل دولة والتوقيع على أكثر من 10 اتفاقيات وإصدار بيانات مشتركة وإبرام اتفاقيات تعاون وبناء سلسلة توريد، حيث يتوفر أيضًا دعم للميزانية بحوالي 1.5 مليار دولار (215.8 مليار ين) للشركات اليابانية المشاركة في تطوير المناجم والأنشطة ذات الصلة”.

 

وأشار إلى أن اليابان تعتمد حاليًا بشكل كبير على الصين في إمدادات جميع المعادن، وفي ضوء القيود الجديدة التي فرضتها الصين على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وكلاهما يستخدم في صناعة أشباه الموصلات، وقال: "هناك حاجة ملحة لبناء شبكة إمداد بديلة بشكل مثابر لتقليل الاعتماد المفرط على الصين.

 

ومثلها كمثل الصين، لا تحمل اليابان أي أعباء استعمارية في أفريقيا وعلى عكس الصين، فهي لا تتمتع بحضور قوي، وعلى النقيض من أوروبا والولايات المتحدة، فإن اليابان لا تلقي محاضرات علنية على الدول النامية حول جودة حكوماتها.

اليابان الصين مخطط اليابان المعادن الافريقية سيطرة صينية

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