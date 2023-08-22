مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة: حددنا حوالي 90% بشأن تخارج الحكومة من المشروعات

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن اللجنة نظمت 3 جلسات علنية، متابعا، ولكن لم يتم الخروج بتوصيات من هذه اللجنة حتى الآن، لأن الإعلان عن التوصيات يتم بعد أن تستوفى الشكل الدقيق وتكون قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

الحوار الوطني

وأكد محسب، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه كى تكون التوصية قابلة للتنفيذ وتكون هناك دراسة جدوى للتوصيات وملف كامل للبيانات وحلول للتنفيذ مع كل توصية.

وأضاف في حديثه، أنه يعلم كل العلم أن الشعب المصري قادر على صنع المستحيل ولديه أفكار محترمة ولدينا خبراء كثيرون في مجالات عدة ولديهم حلول.

وتابع: "الحوار الوطنى حرك الأجواء وأداء الحكومة تغير وقرارات الحكومية تغيرت والقرارات التي صدرت من الحكومة عبارة عن تنفيذ لمقترحات التي طرحت في الحوار الوطني".

تخارج الحكومة من المشروعات

وأشار إلى، أن لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني حددت ما يقرب من 90% من تخارج الحكومة من المشروعات ولكن هناك مشروعات لابد أن تظل الحكومة مستمرة فيها.