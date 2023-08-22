الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" توجه قافلة مائية بقرية عنيبسى بمركز جهينة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.


وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس  بالقرية وندوات لقادة الرأى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانا ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى إدارة التوعية استهلاك المياه استقبال الشكاوى الاستخدام الأمثل الأماكن المغلقة التوعية والتثقيف التواصل مع المواطنين العضو المنتدب

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