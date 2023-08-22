الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة يكشف أهمية المبادرات الرئاسية الطبية وتأثيرها على المواطنين

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن المبادرات الطبية جعلت لدى المواطن اهتمامًا كبيرًا بحالته الصحية نتيجة لما رأه من تطور المنظومة الصحية والخدمات المقدمة فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه لا يوجد مركزية في تقديم الخدمات وأن المواطنين لديهم مستشفيات مركزية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية وما تضمه من أطباء متخصصين في كافة المجالات.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل فكرة رائعة لأنه باشتراكات بسيطة يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الصحية البسيطة ولا يحتاج للانتقال للعاصمة؛ للحصول على الخدمات الصحية، كما أنه يحصل على الخدمة دون إضافة أعباء كثيرة عليه.

المبادرات الرئاسية كلها شملت جميع أفراد المجتمع

وتابع، أن المبادرات الرئاسية كلها شملت جميع أفراد المجتمع فنجد مبادرات تخص الأطفال كالكشف عن الانيميا والتقزم  وضعف السمع، ومبادرات تخص المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرات الكشف على كبار السن ويستطيع المواطن الحصول على الخدمات الطبية دون أن يتكلف أموال، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، والذي كان بمثابة الغول الذي يلتهم أكباد المصريين.

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