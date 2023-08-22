رئيس جنوب إفريقيا: يجب تخصيص أموال الاستثمارات لبناء البنية التحتية كالطرق والطاقة

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إن الدول الإفريقية حددت عملية تحويل الموارد الطبيعية وتصنيعها حتى ل تكون مصدرة للمواد الخام ولذلك نحن مستعدون لتشكيل سلسلة من القيمة المضافة لتطوير بلدنا وإمكانياتنا.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح قمة "البريكس"، أن هناك جذب للاستثمارات في إفريقيا ويجب تخصيص الأموال لبناء البنية التحتية مثل الطرق والطاقة والتي تساعد في تطوير الصناعة، ويسعدنا أنكم كرجال أعمال ترون هذه المجالات وتنظرون للمساهمة في الاقتصاد الإفريقي والذي يعتمد على الأعمال المتوسطة والصغيرة .

المرأة تساهم في نمو الاقتصاد في قارتنا

وتابع، أن المرأة تساهم في نمو الاقتصاد في قارتنا ونحن في إفريقيا وجنوبها نركز على تطوير دور المرأة وبعد سنوات الاستعمار والتمييز كنا دائمًا نقول إنه يجب تحرير نساء قارتنا للمشاركة في التجارة والأعمال والاقتصاد.

وأشار إلى أن افريقيا لديها نسبة شباب كبيرة تستخدم التطور الرقمي وهذا كله يمكن أن يوصل لمستوى جيد من الإنتاج.