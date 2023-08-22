مدربة خرز لـ"الدستور": طالبات المحافظات الحدودية يكسبن من هذا الفن

أبدع طالبات المحافظات الحدودية في مشروع أهل مصر المقام، حاليًا، في جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة.

وتعد ورشة الخرز إحدى الورش الهامة في المشروع التي يقبل عليها الطلاب بكثرة.

جانب من الورشة

تقول مدربة الورشة منى عبد الوهاب، لـ"الدستور":"يوجد لدى في أسبوع جنوب سيناء 11 طالبة والمشروع يتم من 2018".

أشارت “يأتي الطالبات بناء على ما سمعهن من اخريات في ورش سابقة، مؤكدة أن الكثير من طالبات المحافظات الحدودية خاصة أسوان يعشقن الخرز وماهرات في هذه الهواية”.

جانب من الورشة

أضافت لـ"الدستور":كثير من الطالبات تعلمن فن الخرز ومنهن من يقمن بعمل مشاريع يكسبن من خلالها:“نحن في حاجة الي عمل ورش كثيرة لتنمية فن الخرز في المدارس الحكومية على مستوي المحافظات وعدم اقتصار هذا الفن على مدارس التعليم الفني فقط”.

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.