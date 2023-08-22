"الأشخاص الغلط".. أحداث أعمال فضل شاكر الغنائية (فيديو)

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر مساء الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الأشخاص الغلط" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون فضل شاكر في أغنية "الأشخاص الغلط" مع كل من الشاعر الغنائي حسام سعيد والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي عمرو الخضري وتقول كلماتها:“بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان بطلع من ضربة لضربة و من جرح على التاني و كأن الجرح لايقلي و متفصل علشاني ما راهنتش على حد انا ابدا و كسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس أفضل اطنش عيوب و ابلعلهم الزلط و مش بافوق غير لما بتكون خربت خلاص أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس”.

وتعتبر أغنية “الأشخاص الغلط” هي ثالث أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد الذي يحمل أسم “بغيب بمزاجي” والذي طرح منه الفترة الماضية أغنيتنين الأولى تحمل نفس أسم الألبوم والثانية بعنوان "قال حب قال" وهى الجزء الثاني لأغنية ابقى قابلني التي حصدت 88 مليون مشاهدة، وكتب كلماتها عمرو المصري ولحنها عمرو الشاذلي وقام بتوزيعها عمرو الخضري وهى من الأعمال الرومانسية.

تقول كلمات الأغنية:“الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعادة انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهادة تستحق عن جدارة حامل الألقاب بجرحك ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفادة انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهادة تستحق عن جدارة حامل الألقاب بجرحك ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفادة”.

واعتمد فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائمًا في ذاكرة المتلقي وهى باللهجة المصرية وتحت إشراف إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.