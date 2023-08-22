الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تعلن موقفها من تأجيل المدارس بعد اكتشاف حالتين لمتحور eg5

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا الجديد، eg5، موضحًا أنه لم تظهر أي أعراض مختلفة على الحالتين، لكن منظومة الترصد كشفتها، من خلال فحص للحالات التي تصاب بأعراض الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالتين يعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة.

وأوضح أنه على أي شخص يعاني من أعراض تنفسية، حتى في دور البرد العادي يجب اللجوء للمستشفى خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة، والإصابة بالأمراض المزمنة.

الصحة تكشف حقيقة تأجيل المدراس بسبب كورونا

وردًا على سؤال عزة مصطفى، هل يمكن تأجيل المدارس، قال متحدث الصحة، إن الأدلة الطبية لا تشير لهذا الاتجاه، لأن eg5 المتحور الأكثر انتشارًا، لكن ليس أشد في درجة المرض، لا يؤدي إلى دخول المستشفيات، أو ارتفاع في معدلات الوفيات.

وأردف أن الأدلة تشير إلى أنه لا تغيير في أي نوع من الإجراءات بخلاف الإجراءات الخاصة مثل تنظيف الأسطح، ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، التغذية الجيدة لرفع المناعة، مشيرًا إلى أن الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي أن كوفيد لم يعد حالة طارئة صحية عالمية، لكن لا يعني انتهاءها. 

وحذر من المضادات الحيوية، موضحًا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.

EG5 متحور كورونا الجديد الصحة تأجيل المدارس حسام عبدالغفار

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