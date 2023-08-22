الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يضم 30 ورشة.. مدير مهرجان المسرح التجريبي تستعرض أجندة نسخة 2023

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت الدكتورة دينا أمين، مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن إقامة عدد من الورش المختلفة، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وكشفت مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل وفعاليات المهرجان، عن إقامة 8 ورش في العناصر المسر حية المخلتفة، على أن يستمر التقديم حتى 25 أغسطس الحالي، وتشمل: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها  الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، وورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وذلك بين يومي 3 إلى 6 سبتمبر.

وتابعت “أمين”: يقام أيضًا ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك أيام 4 و5 ستبمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك بين يومى 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وذلك بين يومى 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يعلن عن مفاجأة غداً

وأعلنت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن قائمة العروض العربية المشاركة في دورته الثلاثين، والتي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

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