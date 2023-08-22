الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: حفظ قضية «التمويل الأجنبي» تعكس التزام مصر بمواثيق حقوق الإنسان

كريم السادات
كريم السادات

أشاد كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية “التمويل الأجنبي”، حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وهي 85 منظمة، حيث أكد أنه تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

وأكد "السادات" فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتهيئة المناخ العام بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني والتوجه نحو إطلاق الجمهورية الجديدة.

كريم السادات: غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مص

وأضاف عضو مجلس النواب، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس حرص الدولة المصرية على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وزارة العدل تنشر قرار قاضي التحقيق المنتدب فى قضية التمويل الأجنبي

ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.

وأكد قاضى التحقيق أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

استئناف القاهرة الاستراتيجية الوطنية التمويل الاجنبى الدعوي الجنائية الدولة المصرية الملف الحقوقي النائب كريم طلعت المواثيق الدولية المنع من السفر

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