حقوق إنسان النواب: العفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عنهم يعكس التزام الدولة

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم ومنهم أحمد دومة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه لابد من تسليط الضوء علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها بمثابة الهيكل العظمي لتفعيل حالة حقوق الإنسان بالشكل اللائق.

وأضاف أن الاستراتيجية تمثل التزامًا من الدولة تجاه المجتمع بشكل عام بأهمية حقوق الانسان، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بشأن العديد من المحكومين نتاج لسلسلة من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقرب انتهاء فعاليات الحوار الوطني بالتوصيات التي رفعها مجلس الأمناء للرئيس السيسي.