ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15057 طن تشمل 1391 طن ملح صب و2200 طن كسب صويا و1058 طن رمل و1812 طن مخلفات بنجر و3390 طن مولاس و5206 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46337 طن تشمل 11750 طن خردة و1999 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و190 طن حديد و5249 طن ابلاكاش و5000 طن فول صويا و19149 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121400 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و دد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنة.