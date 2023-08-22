الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال  24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15057 طن تشمل 1391 طن ملح صب و2200 طن كسب صويا و1058 طن رمل و1812 طن مخلفات بنجر و3390 طن مولاس و5206 طن بضائع متنوعة.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46337 طن تشمل 11750 طن خردة و1999 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و190 طن حديد و5249 طن ابلاكاش  و5000 طن فول صويا و19149 طن قمح.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121400 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنا.

 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و دد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنة.

 

ميناء دمياط حاويات محافظة دمياط البضائع العامة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

"سجدت لله شكرًا".. منى عبدالغنى تحكى تفاصيل نجاة ابنها من الموت

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

طلق ناري في الصدر.. ننشر صور الشاب المقتول على يد والده بالوراق

استجابة لـ "الدستور".. نجاح "طالب القرشية" بعد رسوبه وعقابه بالحرمان من الامتحان لـ عامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

متى يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل