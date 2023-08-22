الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الجندي: استخدام الذكاء الإصطناعي لأول مرة خلال افتتاح مهرجان المسرح التجريبي

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أعرب أحمد الجندي، مخرج عرض الافتتاح وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الـ 30 من المهرجان، مؤكدًا أن هذا العام سيتم عرض تشارلي كاملا في الافتتاح.

وتابع مخرج عرض الافتتاح وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي: "عندنا فقرتين رئيسيتين، وشخصية الضيف هذا العام مفاجأة".

وأكد أحمد الجندي، مخرج عرض الافتتاح وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي أنه لأول مرة سيتم استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي في المسرح وفي عرض الافتتاح الخاص بمهرجان المسرح الدولي التجريبي، ومن بينها الموسيقي، حيث أنه ستكون هذه التجربة تجربة مختلفة، ونتمنى أن  يكون عرض يليق باسم المهرجان، خاصةً أن رئيس المهرجان أيمن الشيبوي هو بطل العرض.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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