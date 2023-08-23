الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في محافظات الجمهورية، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين الراغبين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في المحافظات

نعرض من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في المحافظات والتي تهم قطاع عريض من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية المنوطة بتحديد أوقات الصلاة في مصر وإليكم التوقيتات بالتفصيل:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:53 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:50 مساء.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:23 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:19 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:51 مساء.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟


موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:29 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:52 مساء.


موعد الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:27 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساء.

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موعد صرف مرتبات موظفي الدولة أغسطس 2023

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة الصلاة الفرائض الخمس صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب

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