مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى المحافظات

يقدم موقع الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في محافظات الجمهورية، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين الراغبين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في المحافظات

نعرض من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في المحافظات والتي تهم قطاع عريض من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية المنوطة بتحديد أوقات الصلاة في مصر وإليكم التوقيتات بالتفصيل:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:53 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:50 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:23 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:19 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:51 مساء.



موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:29 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:52 مساء.



موعد الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:27 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساء.

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