ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

مع أولى ساعات بداية يوم جديد يشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة المساحة المصرية خلال اليوم عن مواقيت الصلاة التي قد سجلت اختلافات ضئيلة، طبق التوقيت المحلي في كل مدينة أو محافظة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك طبق هيئة المساحة المصرية، تحت إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في مدينة العلمين

أما مدينة العلمين، فيؤذن الفجر في تمام الساعة 4:59 صباحًا، الظهر 1:08 مساءً، العصر 4:45 مساءً، المغرب 7:42 مساءً، وأذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة القاهرة

يؤذن الفجر في محافظة القاهرة 4:52 صباحًا، موعد أذان الظهر 12:59 مساءً، موعد أذان العصر 4:34 مساءً، موعد أذان المغرب 7:32 مساءً، وموعد أذان العشاء 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة أسوان

في تمام الساعة 4:59 صباحًا يؤذن لصلاة الفجر في مدينة أسوان، أذان الظهر 12:52 مساءً، أذان العصر 4:19 مساءً، أذان المغرب 7:18 مساءً، وأذان العشاء 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين

أما عن موعد أذان الفجر 4:55 صباحًا، موعد أذان الظهر 1:04 مساءً، موعد أذان العصر 4:41 مساءً، موعد أذان المغرب 7:38 مساءً، وموعد أذان العشاء 9:02 مساءً.



مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الإثنين

يؤذن للفجر في أسيوط في تمام الساعة 4:59 صباحًا، أذان الظهر 12:59 مساءً، أذان العصر 4:31 مساءً، أذان المغرب 7:28 مساءً، وأذان العشاء 8:48 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة دمياط

يؤذن لصلاة الفجر اليوم 4:46 صباحًا، الظهر 12:56 مساءً، العصر 4:34 مساءً، المغرب 7:31 مساءً، أذان العشاء 8:55 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة سوهاج

في سوهاج يؤذن الفجر في تمام الساعة 4:58 صباحًا، الظهر 12:57 مساءً، العصر 4:28 مساءً، المغرب 7:26 مساءً، وأذان العشاء 8:45 مساءً.